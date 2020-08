C. Giuntoli: “Barcellona? Nel calcio sognare non è vietato. Pronti cinque rinnovi”

Nel corso di Studio Sport, telegiornale di Mediaset, è stato intervistato il d.s. del Napoli Cristiano Giuntoli dove ha tratto diversi argomenti a 360 gradi. “Barcellona? Ovviamente ci crediamo, sappiamo che non sarà semplice, in questi casi ci vuole un pizzico di fortuna. Sognare non costa nulla. Su Osimhen dico che era un calciatore che volevamo, ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti, perciò è stato un investimento importante per il presente e per il futuro. Per quanto riguarda Insigne dico che ha ancora un contratto di due anni, non c’è fretta, però al tempo stesso c’è fiducia. Invece stiamo discutendo di altri rinnovi: Zielinski, Maksimovic, Elmas, Mario Rui e Di Lorenzo. L’obiettivo? Patrimonializzare i giovani e tornare al vertice. Sappiamo che non sarà semplice visto che abbiamo cambiato tanto in un anno e mezzo, però quest’anno abbiamo vinto la Coppa Italia e faremo la fase a gironi di Europa League, facendo bene nel finale di stagione”.

La Redazione