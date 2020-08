Bianca Vergani scalpita: L’Inter scopre un tesoro in difesa

Le sorprese più belle sono quelle inaspettate, non attese, quelle che ti arrivano e ti lasciano con il fiato

sospeso. E di una felicità improvvisa non può che godere l’Inter, perché un talento della propria primavera come

Bianca Vergani, difensore, classe 2002, sta letteralmente esplodendo dopo essere stata aggregata alla prima

squadra di mister Attilio Sorbi, con una personalità ed una voglia di mettersi in gioco quasi introvabili alla

sua età. In allenamento, tenere testa a giocatrici come Stefania Tarenzi ed Ilaria Mauro, senza mollare di un

centimetro, ad appena diciotto anni, non è una cosa da tutti. Dall’ambiente neroazzurro escono già le notizie di una stabilità e di un possibile impiego in prima squadra in maniera importante per l’età della giovane stellina, condizione questa che le darebbe stabilità e titolarità pure nell’Italia U19. Una top player del futuro che quindi dovremo tenere ben presente e sotto la lente di ingrandimento, per non dire poi che ci eravamo fatti scappare un baby fenomeno come Bianca Vergani.

Fonte: foto Fabio Cittadini

La Redazione