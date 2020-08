Foggia (ds Benevento): “Bonaventura? A chi non piacerebbe averlo”

Il Benevento sogna Gervinho e vuole calare il Jack

«Bonaventura? E a chi non piacerebbe averlo in squadra un giocatore così. Dipendesse da me andrei a Milano a prenderlo in braccio per portarlo a Benevento. Ma tra il dire e il fare c’è sempre tanta distanza». Pasquale Foggia ci scherza su, ma il pensiero di portare Jack in giallorosso lo affascina non poco. Dopo tre anni il Benevento si appresta a prendere parte per la seconda volta al massimo campionato italiano, ma lo fa con presupposti completamente diversi da quella prima sfortunata esperienza. Lo testimonia lo stesso direttore sportivo, che partecipò anche a quella prima avventura: «Sento che anche quella stagione della retrocessione mi appartiene, ma so che questa volta sarà tutto molto diverso. Anche quando abbiamo trattato giocatori importanti abbiamo sempre trovato delle grandi aperture. Segno che c’è stima verso il Benevento e soprattutto nella persona di Oreste Vigorito». Fonte: CdS