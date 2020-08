ADL ha chiesto a Giuntoli il “rinnovo” di Fabian Ruiz

Partita dopo partita, sempre più padrone del gioco, del ruolo, della posizione. Cresce e brilla la stella di Fabian Ruiz. Inevitabile che gli occhi del grande calcio siano su di lui. A cominciare da quelli catalani che potranno vederlo dal vivo tra un paio di giorni. Per questo pare sia stato proprio il patron azzurro a chiedere a Giuntoli di cominciare a lavorare per il suo rinnovo. Su La Gazzetta dello Sport si legge: “Cresce a dismisura, le sue qualità cominciano a incantare, così come il suo sinistro, che può permettersi giocate d’autore. Giocate che stanno convincendo il club a trattare il prolungamento del contratto. Gattuso si è sempre opposto all’idea che il ragazzo potesse andare via, ne ha fatto uno dei motivi per discutere il proprio rinnovo. E De Laurentiis ha dato mandato a Giuntoli di contattare il manager del centrocampista per proporgli un rinnovo fino al 2025. Il contratto attuale ha scadenza 2023”.