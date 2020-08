Vendemiale: “Spadafora osteggiato dai 5 Stelle, rivoluzione annacquata”

Lorenzo Vendemiale (Il Fatto Quotidiano) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Spadafora è fortemente osteggiato dai 5 Stelle, tanto da essere lui a minacciare le dimissioni. È una giornata di forti fibrillazioni politiche. Riforma dello sport? La prima bozza del Ministero, avrebbe mandato a casa tutti i presidenti, a partire da Malagò. Questa rivoluzione è stata annacquata, tanto che qualcuno ha pensato fosse una messa in scena da parte di Spadafora”.

“Secondo i 5 Stelle la sua è stata una capitolazione rispetto ai principi ideali del movimento, tant’è che la miccia è stato un piccolo scoop: ad un certo punto è stato trovata una bozza uscita da Palazzo Chigi per errore, con una serie di annotazioni in cui si evinceva come alcune modifiche fossero state fatte su suggerimento del PD o di Malagò. Di qui il caos di questi giorni, stoppando la riforma e con conseguenti minacce da parte del ministro. Si possono innescare dinamiche a catena, non si sa come finirà”.