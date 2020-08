Valentini: “Il Napoli ha un impresa difficile, ma deve giocarsela a testa alta”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Antonello Valentini, dirigente: “Champions? L’impresa più difficile tra le italiane è quella del Napoli perché non solo deve provare a far gol, ma deve anche non subirne. Insigne l’ho visto cresciuto e maturato e dispiace se non riuscisse a far parte del match anche perchè è diventato molto più responsabile. E’ diventato un vero capitano e mi auguro possa dare una mano alla sua squadra a Barcellona. La Uefa si assume una bella responsabilità facendo giocare questa gara a Barcellona. Ci auguriamo vada tutto per il meglio in campo e fuori, ma trasferire la gara in campo neutro sarebbe stato più rassicurante. Occorre che Gattuso e i suoi giocatori abbiano grande coraggio perché chiudersi in difesa è una tattica perdente: bisogna affrontare il Barcellona a testa alta. Sono convinto che Insigne farà di tutto per esserci”.