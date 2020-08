V. Pisacane: “Insigne? Siamo ottimisti e farebbe di tutto per esserci a Barcellona”

La piccola lesione del tendine all’aduttore sinistro con edema osseo, scoraggerebbe tutti, ma non Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, è in forte dubbio, ma non si vorrebbe perdere per nulla al mondo la sfida contro Messi e company. L’agente Fifa Vincenzo Pisacane parla della situazione del ragazzo di Frattamaggiore. “Siamo ottimisti, perchè Lorenzo non sente dolore. Lo conosciamo bene e farebbe di tutto pur di esserci contro la squadra di Quique Setien”. Un modo come un altro per dire che farà di tutto per l’appuntamento con la storia del club azzurro.

Fonte: Pino Taormina Il Mattino