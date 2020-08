In attesa del tanto atteso passaggio al calcio professionistico, per il calcio femminile arriva un altro segnale importante per la crescita del movimento. Dal prossimo campionato si potranno effettuare 5 sostituzioni, per rendere sempre equilibrati i campionati. Lo ha comunicato la Figc nel corso del Consiglio Federale e avverrà dalla stagione 2020/21

Fonte: figc.it