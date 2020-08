Milik continua ad essere l’obiettivo numero 1 per l’attacco bianconero ma la situazione resta ancora in fase di stallo. Infatti il Napoli richiede sempre 40 milioni e tra le contropartite offerte dalla Juve, il solo Bernardeschi interessa, ma che sembra voler restare in bianconero. Insomma Milik ha un contratto in scadenza nel 2021 e sembrerebbe che il polacco visto l’andazzo dovrà aspettare l’anno prossimo per andare alla Juve a parametro zero

Fonte: TUTTOSPORT