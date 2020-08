Situazione contagiati in diminuzione, ma il Camp Nou sarà blindato

Nel frattempo in città si inizia a respirare l’atmosfera da grande evento. Nonostante nelle ultime due settimane si sia registrata una media di 250 nuovi casi di contagio da Covid-19 al giorno, il livello di trasmissione (Rt) sta diminuendo gradualmente e si aggira adesso intorno all’1,5. Le autorità sanitarie locali hanno messo in allarme la popolazione, chiudendo varie attività di intrattenimento notturno e limitando gli orari dei bar, il che, insieme a un netto calo degli arrivi dei turisti dall’estero, ha permesso di controllare in qualche modo la diffusione del Coronavirus. In realtà, stando alle ultime stime, la maggior parte dei contagiati nella recente recrudescenza in Catalogna hanno dai 25 ai 40 anni e la maggior parte presenta sintomi piuttosto lievi o quasi nulli. Il match si giocherà al Camp Nou a porte chiuse, come aveva assicurato il governo catalano, e lo stadio sarà ancora più blindato del solito: difficilmente le autorità locali permetteranno assembramenti di tifosi appunto per evitare il rischio di nuovi contagi. Fonte: Il Mattino.