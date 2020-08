Pistocchi: “Il Barcellona ha carenze in difesa, il Napoli può approfittarne”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista:“Il Barcellona non vive un grande periodo perché mancano tanti giocatori importanti e rischia di giocare la gara di Champions con una difesa inedita. Questo, può essere un grande vantaggio per il Napoli anche perché il Barça ha problemi in difesa già con i titolari, figuriamoci con le riserve. Il Napoli invece vive un buon momento, ha ritrovato la sua identità e probabilmente gli manca qualcosa nella fase di rifinitura dell’azione perché ho notato che gli automatismi non sono ancora perfetti”.