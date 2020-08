Gattuso prepara la notte del Camp Nou: Notti di dvd e fermi immagine

Inizia a parlare di leggerezza, di spensieratezza. Batte su questi tasti Rino Gattuso in questi giorni. Non è Davide contro Golia, forse è il miglior momento degli ultimi anni per affrontare il Barcellona, ma in ogni caso serve una impresa per passare il turno. Nessuno farà un dramma in caso di eliminazione, nessuno oserà puntare il dito sulla squadra. Ad altri, come l’osannata Atalanta, è andata magnificamente nel sorteggio degli ottavi, trovando il Valencia. Non importa. Gattuso è lì che non ha ancora il tempo per pianificare la prossima stagione. Le sue sono notti di dvd, di fermi immagine, di fast forward e rewind, di appunti, di strategie. Notti di preparazione. Notti da Gattuso. Fonte: Il Mattino