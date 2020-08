Milik è un separato in casa: Ecco le contropartite che offre la Juve

Arkadiusz Milik aspetta solo la cessione. Ormai, in attesa di capire come e quando finirà la stagione di questo Napoli. L’attaccante polacco cambierà maglia appena il club si lancerò nell’estate di mercato, e la sua preferenza assoluta resta la Juventus, con cui Arek ha già un accordo di massima per il trasferimento da diversi mesi.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, nessun passo avanti è stato fatto tra la Juventus e il Napoli: il club azzurro non vuole saperne di lasciare andare Milik per meno di 40 milioni, ma la Juve non vuole sborsare soldi cash e propone contropartite. Tra queste, quella più gradita al Napoli resta Federico Bernardeschi. Altre due opzioni sono Luca Pellegrini e Cristian Romero, ma De Laurentiis difficilmente accetterà calciatori in cambio. Fonte: Il Mattino