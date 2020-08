Luca Scarcia, agente di Claudio Manzi: “Questa è una bella notizia per il settore giovanile del Napoli”

A “Si gonfia la rete“, Luca Scarcia, agente di Claudio Manzi: “Quando comincerà l’avventura di Claudio al Lille? Non si sa ancora. Bisogna ancora definire se giocherà, o meno, un anno in prestito in Lega Pro. Lui è a tutti gli effetti già un giocatore del Lille. Ha firmato un contratto triennale. E’ stata una bellissima sorpresa. Non ce lo aspettavamo per niente. Siamo felici perché è un’esperienza positiva per il ragazzo. Lui è molto felice dell’accaduto. All’inizio era incredulo poi piano piano si è definito tutto. L’operazione è partita da un accordo tra le società. Poi ci hanno chiesto disponibilità e gliela abbiamo data subito. Penso che un altro anno in Lega Pro possa far crescere il ragazzo. Lui non ha ancora mai giocato tra i grandi. Quale miglior campionato per farsi le ossa? La stagione della squadra Primavera è stata sfortunata. Ci sono annate in cui va tutto male, purtroppo. A volte gli episodi andavano storti. Però c’è stata la ciliegina sulla torta. I ragazzi sono stati ripagati. E questa è una bella notizia per il settore giovanile del Napoli”.

Fonte: Radio Marte