L’eventuale alternativa ad Insigne non può essere Lozano, Gattuso pensa ad altro

Gli esami strutturali dunque hanno scongiurato guai più severi. In realtà era stato quel pianto di Insigne a bordo campo a far temere il peggio. Invece, per fortuna di Gattuso e di tutto il mondo Napoli, non è così: chiaro, bisogna essere prudenti nel recupero di Lorenzo. E i prossimi saranno senza dubbio i suoi giorni. Oggi, domani e magari anche giovedì. Si parlerà di lui, delle sue possibilità di recupero per Barcellona, dell’attesa di una guarigione lampo, dell’angoscia di non potercela fare, dei dubbi su chi far giocare al suo posto e dell’eventuale modulo da adottare in sua assenza.

Insigne è stato spesso il genio della lampada, il motore (mobilissimo) della manovra offensiva. Con Ringhio è partito solo due volte dalla panchina: nella gara di andata con l’Inter (0-1) e in quella di Bologna in campionato. La sua assenza sarebbe un bel guaio: Lozano non sta benissimo sotto il profilo della condizione e la vera alternativa sarebbe Elmas che Gattuso vede esattamente come un esterno sinistro, vera alternativa a Insigne. Fonte: Il Mattino