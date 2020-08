Se dovesse partire Koulibaly il Napoli pensa a un nazionale tedesco

Uno dei nomi sulla lista di Giuntoli per raccogliere l‘eredità di Kalidou Koulibaly è quello di Robin Koch. Centrale tedesco che potrebbe lasciare la Germania nelle prossime settimane. «Quello di Koch è un profilo che il Napoli tiene in considerazione», ha raccontato George Gardi, intermediario di mercato per il calciatore che può curarne il trasferimento in Italia.

«Essendo un nazionale tedesco può essere tenuto in considerazione da molti grandi squadre. Credo che il Napoli può essere una di queste, staremo a vedere» ha continuato Gardi. Il valore di Koch si aggira sui 25 milioni e il profilo sembra essere perfetto per il club azzurro che potrebbe lasciar partire Koulibaly in questo mercato estivo. Fonte: Il Mattino