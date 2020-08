Il Mattino – Insigne meglio del previsto: “A Barcellona sarò in campo”

Brivido Champions. La diagnosi ufficiale di Insigne fa tremare i polsi: lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro con edema osseo. In pratica, una sorta di doppio accidenti. Ma in realtà il freddo linguaggio medico non deve davvero spaventare: «Siamo ottimisti, Lorenzo non sente dolore. Farà ogni cosa per essere al Camp Nou». Vincenzo Pisacane, l’agente di Insigne regala un sospirone di sollievo e ridimensiona l’infortunio del talento azzurro. Col Barcellona ci sarà. Logiche, in ogni caso, l’angoscia e la preoccupazione, nell’affacciarsi all’ottavo di ritorno: senza Insigne è un Napoli minore per forza.

Insomma, regna sovrano l’ottimismo. Per essere più precisi: ci sarà contro Messi se da qui a sabato non ci saranno contrattempi. Nel frattempo, per tre giorni è atteso da un lavoro differenziato che prevede un ritorno nel gruppo per la seduta di venerdì al San Paolo, prima della partenza per Barcellona. Fonte: Il Mattino