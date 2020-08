Euro avversario Napoli – Barcellona con un modulo “prudente” in Champions

Il tecnico del Barcellona Quique Setien ha un dubbio, se lanciare nella mischia Griezmann, oppure lasciarlo in panchina. Non una scelta semplice, non sul piano fisico, visto che la punta transalpina ha recuperato fisicamente, ma tatticamente. Due le opzioni il 4-3-1-2 con Messi alle spalle delle punte Suarez e appunto l’ex Atletico Madrid, oppure il 3-5-2. Un modulo che sulla carta potrebbe essere prudente, difficile che il Barcellona lo attui, ma essendo una partita da dentro o fuori, non si vuole rischiare. A quel punto si schiererebbe in mediana Ruig Puig, canterano d.o.c., in avanti i soli Messi e Suarez. Scelta non semplice, però in ballo ci sono i quarti di finale di Champions che salverebbe una stagione non proprio soddisfacente.

Fonte: Andrea De Pauli Corriere dello Sport