DIFESA – Dubbio per Gattuso per il compagno di reparto di Koulibaly

Mister Gattuso, come ha detto nel post-match contro la Lazio, ha già il suo undici in testa e per buona parte è vero, ma ha un paio di dubbi che vorrebbe risolvere nelle prossime ore. Uno ad esempio è per chi sarà il partner di difesa di Koulibaly. Manolas o Maksimovic, non semplice la scelta, anche perchè il greco non sembra al top della forma, mentre l’ex del Torino ha mostrato di aver fatto progressi, oltre che pronto per certe sfide, come l’andata al San Paolo. Il resto Ospina in porta, Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra.

Fabio Mandarini Corriere dello Sport