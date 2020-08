Di Marzio: “Credo che Insigne non giocherà con il Barcellona, Gattuso saprà come sostituirlo”

A Radio Marteè intervenuto Gianni Di Marzio: “Dobbiamo capire come sta il Barcellona dopo aver perso la Liga. Sabato però sarà la parla di Champions per cui immagino se la giocheranno con grande grinta. Gattuso è un grande allenatore e di certo saprà come sostituire Insigne, ove mai non dovesse farcela. Credo che non farà parte del match il capitano e mi dispiace, ma se è vera la diagnosi che leggo, non credo farà parte del match. Insigne è piccolino e brevilineo, poi c’è da capire questa leggera contrattura a che livello è. A Barcellona abbiamo bisogno di calciatori che corrono tanto, per tutta la durata del match. Se non dovesse farcela, metterei un centrocampista in più.

Locatelli è un giocatore adatto al Napoli, lo prenderei subito. Quest’anno mi ha impressionato perché è tecnico, fisico e De Zerbi lo ha plasmato. Sarebbe un acquisto eccezionale, è un playmaker basso quindi non il sostituto di Allan. Può giocare da mezzala, ma il suo ruolo ideale è avanti alla difesa”.