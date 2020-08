De Laurentiis non era d’accordo e non ha partecipato alla riunione di Lega

Il Napoli non ha espresso la sua preferenza perché De Laurentiis, stavolta non collegato, già la scorsa settimana aveva fatto sapere che per lui la A doveva partite il 4 ottobre, con lo spostamento in avanti di due settimane dell’Europeo. Preso atto dell’orientamento dei club, il consiglio di Lega andato in scena poco prima di cena ha votato all’unanimità per il 19 settembre dando mandato ai consiglieri di portare questa decisione davanti al presidente Gravina.

Fonet: Andrea Ramazzotti CdS