Ronaldo a Torino non è infelice, ma neppure felice. Il PSG spera

France Football fa il punto su presente e futuro di Cristiano Ronaldo che si prepara per sfidare il Lione in Champions League. Però, nonostante le sue parole sul futuro in bianconero, il domani non sarebbe ancora certo. Questo perché il giocatore continua a immaginarsi altrove, lontano dalla Juventus, in una squadra dove potrebbe essere favorito per la Champions League. Come il Paris Saint-Germain. A ottobre, racconta FF, primi malumori per Cristiano Ronaldo che bramava l’addio destinazione Parigi. Prima dello stop per il Covid, che ha cambiato le carte in tavola anche per il futuro dei più grandi, voci vicine al giocatore raccontavano di un addio non impossibile e il prestigioso media francese spiega che adesso Ronaldo a Torino non è infelice. Ma neppure felice. Fonte: TuttoMercatoWeb.com