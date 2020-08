Coronavirus: superata quota centomila casi in Catalogna. Una follia giocare a Barcellona

In Catalogna sarebbe stata varcata la soglia dei 100mila positivi al Covid-19. Il dato è stato reso pubblico dal sito ufficiale del Dipartamento della Sanità del locale Governo, che ha annunciato 1.243 nuovi casi, che portano a 100.668 il totale delle persone contagiate nella Regione Autonoma, mentre sarebbero ascesi a 12.751 i decessi. Numeri che distano parecchio da quelli diffusi dal Ministero della Salute spagnolo, che parla, invece, di 80.568 positivi e 5.687 morti. Al di là della guerra delle cifre, la situazione rimane piuttosto delicata, soprattutto per la città di Barcellona, combattuta tra la tentazione di richiudere tutto per ragioni di pubblica sicurezza e la necessità di salvare il salvabile in un’estate drammatica soprattutto per il settore turistico. Letteralmente spariti dalle zone più centrali della città i tradizionali manipoli di visitatori britannici, francesi, olandesi e tedeschi che solitamente invadono pacificamente le Ramblas e Plaza Catalunya. Sensazione che, se possibile, si fa ancora più forte al momento dell’arrivo all’aeroporto del Prat, desolatamente deserto. Nonostante le raccomandazioni a limitare al massimo le uscite da casa e il meteo non troppo favorevole delle ultime ore, i barcellonesi rimasti in città continuano a cercare sollievo nelle spiagge cittadine.

Fonte: Andrea De Pauli CdS