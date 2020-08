Ciro Venerato: “Insigne? Gattuso gli ha parlato da fratello maggiore. Pronti 5 rinnovi”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio è intervenuto Ciro Venerato sulle ultime in casa Napoli per quanto riguarda il mercato. “Gli spifferi che mi arrivano da Castel Volturno, sono di un cauto ottimismo per la sfida di sabato sera al Camp Nou. Il suo infortunio è meno grave, rispetto a quanto poteva sembrare nel corso della gara contro la Lazio. Il rinnovo? Fino a Dicembre non ci saranno novità, anzi Gattuso gli ha parlato da fratello maggiore, di dare tutto fino a quella data, da Gennaio se ne potrà riparlare. Casomai Giuntoli e Pisacane, il suo agente, parleranno di altro, ma non di Lorenzo. Nel frattempo sono pronti 5 rinnovi. Zielinski guadagnerà 3,5 milioni a stagione, Mario Rui 2 milioni a scalare, a seconda di obiettivi e bonus. Adeguamento per i rinnovi anche di Di Lorenzo ed Elmas, infine per Maksimovic 2,5 milioni. Su Hysaj dico che non ci sono incontri in agenda previsti, però neanche offerte da altre società, se ne riparlerà casomai più in avanti”.

La Redazione