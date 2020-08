Chiariello: “Il braccio di ferro tra Lega e FIGC continua imperterrito”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Il braccio di ferro tra Lega e FIGC continua imperterrito. La FIGC aveva chiesto di lasciare liberi i giocatori della Nazionale per metà maggio, ma la Lega se n’è fregata. Hanno scelto di partire con calma, il 19 settembre e quindi di chiudere il 23 maggio. Un modo per punire Gravina per avere l’ardire di caldeggiare una stagione complessa introducendo playoff e playout, blasfemia per alcuni presidenti. Si giocherà il 23 dicembre ed il 3 gennaio, la SuperCoppa tra Juventus e Napoli nella finestra natalizia. Un calendario stravolto che vedrà giocare continuamente le formazioni che da ottobre dovranno impegnarsi anche nelle competizioni europee e che vedrà la Nazionale partire già a settembre”.