CENTROCAMPO – Duello al fotofinish Demme-Lobotka

Per mister Gattuso l’arrivo a Gennaio di Demme e Lobotka, ha risolto buona parte dei problemi per il centrocampo, perchè sono calciatori tatticamente importanti per la manovra. Tanto del loro valore, che spesso il tecnico degli azzurri li ha alternati e sabato c’è il Barcellona. Sarà un duello al fotofinish che verrà deciso solo a poche ore dal match in Spagna contro l’undici di Setien. Il resto ai lati Fabian Ruiz, giocatore gradito dai blaugrana e Zielinski.

Fonte: Fabio Mandarini CdS