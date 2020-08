CALCIO FEMMINILE – E. Linari: “Felice del mio esordio con la maglia del Bordeaux”

Ieri si è disputata la semifinale della Coppia di Francia tra il Psg e il Bordeaux, con le parigine vincitrici in rimonta contro le girondine. Per le ospiti tra l’altro debutto del neo acquisto Elena Linari, preso il posto dell’infortunata Gilles. Un emozione che ha espresso a fine partita: “Da un lato sono contenta di aver esordito con la nuova maglia, però dispiace dall’altro lato che si è perso il match, però tutti insieme potremo andare lontano. Un grosso in bocca al lupo per Vanesse Gilles che possa tornare in campo quanto prima”.

Fonte: tuttocalciofemminile.it