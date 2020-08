Bruscolotti: “Barcellona-Napoli? La testa fa la differenza in queste partite”

A Radio Marte è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli: “Barcellona-Napoli? Sono certo che sarà un Napoli molto competitivo perché l’avversario e la posta in palio è enorme. La cosa importante è scendere in campo con la convinzione giusta: la testa fa la differenza in queste partite.

Non so come sta Insigne, ma se ci sono risentimenti, non lo rischierei perché si possono creare danni ancora più seri”.