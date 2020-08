Barcellona, Osimhen, i rinnovi: la parola a Cristiano Giuntoli

In questo strana stagione che rende ancor più complicato il mercato, Cristiano Giuntoli è più al lavoro del solito. Il ds azzurro ha appena concluso la trattativa che ha portato Osimhen al Napoli, ma di sicuro non si riposa. Ne parla a Sportmediaset: “Barcellona? Sognare non è vietato. Cercheremo di fare il massimo e di passare il turno. Osimhen? Un attaccante che ha sempre voglia di infilare la linea avversaria e che aiuta la squadra in fase di non possesso, rappresenta un attaccante diverso da quelli che abbiamo attualmente in rosa.

Rinnovo Insigne? Stiamo discutendo con tanti calciatori – tra cui Mario Rui, Elmas, Zielinski, Maksimovic, Di Lorenzo – e speriamo di rinnovare tutti a breve. Per Lorenzo mancano ancora due anni di contratto: ci sarà modo di parlarne. Progetto? Ci vuole tempo per consolidarsi a livello tecnico, nell’ultimo anno e mezzo abbiamo cambiato tanto e siamo riusciti a fare un girone di ritorno all’altezza, oltre che a vincere la Coppa Italia e andare in Europa League”.