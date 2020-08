Baiano: “Insigne? Speriamo faccia parte del match, Lozano è diverso”

A Radio Marte, è intervenuto Ciccio Baiano, allenatore, ecco le sue parole: “La panchina allungata anche in Champions può sicuramente far comodo agli allenatori e poi mi sembra una cosa giusta perché tutti i calciatori hanno il diritto di vivere la partita. I giocatori si allenano tutti con la stessa intensità ed è giusto dare un premio a questi ragazzi che non mollano mai. Milik? Magari non è al 100% a livello fisico e mentale, ma Gattuso ha dimostrato in passato di mettere fuori chi non si allena bene e se non lo ha fatto con Milik è perché evidentemente in allenamento dà il massimo. Insigne? Speriamo faccia parte del match. Lozano ha caratteristiche diverse, è un giocatore di strappo, corsa e tecnica. Non so chi possa sostituire Insigne, Gattuso sceglierà il sostituto in base alla partita che intende fare”.