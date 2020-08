Tacchinardi: “Il Barcellona non è in un momento migliore, ma guai a sottovalutarlo”

A Radio Marte è intervenuto Alessio Tacchinardi , ex calciatore: “ Il Napoli incontra il Barcellona nel miglior momento possibile. Si giocherà in uno stadio vuoto e il Barça non gode della forma migliore. Guai però a sottovalutarla perché non è mai facile fargli gol. Il Napoli dovrà provarci perché ha la possibilità di fare male e poi deve mettersi in testa che non è inferiore a nessuno.

Se Insigne non dovesse farcela, Politano sta vivendo un buon momento, ma la carta Lozano pure è possibile. E’ veloce, uno contro uno fa la differenza, ma mi auguro che Insigne possa guarire. La faccia subito dopo l’infortunio non era delle migliori, ma vediamo nei prossimi giorni come si evolverà la situazione.

Dopo la Juve, il Napoli è la squadra che ha l’organico migliore per cui quest’anno non ha raccolto tutto ciò che poteva e doveva. Adesso però, ha una carta importante da giocarsi contro il Barcellona e può riscattare la stagione in Champions”.