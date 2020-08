Si continua a trattare per lo scambio Milik-Bernardeschi

Il Napoli sa perfettamente che Milik ha un accordo con la Juventus, base d’intesa su tutto tra durata del contratto e ingaggio. De Laurentiis però su questo è un osso duro, non molla l’osso per quanto riguarda il prezzo e accetterebbe solo come contropartita Bernardeschi. Si continua a trattare anche sotto traccia, per cercare una soluzione tra le parti. Soprattutto con l’ex Fiorentina che ha nei diritti d’immagine e ingaggio due ostacoli molto complicati da superare. Anche in periodo di Covid-19 fare mercato non è semplice.

Antonio Giordano Corriere dello Sport