Setien e Gattuso ci proveranno, ma non sarà Davide contro Golia

Setien è eternamente in bilico. A dover dimostrare sempre qualcosa. Ora deve proseguire in Champions, seguendo la strada “naturale” per il Barcellona. Deve conquistare la final eight, ovvero eliminare il Napoli, magari annichilendolo di passaggi e tocchi. Dall’ altro lato, Gattuso sa che la chiave è lì nel mezzo, con Demme (favoritissimo nel ballottaggio rispetto a Lobotka), Zielinski e Fabian che devono strappare la tela, spezzare l’uncinetto di Messi. Anche i bambini dell’asilo sanno che il Barcellona è favorito: ma non è Davide contro Golia, perché il Napoli è cresciuto a dismisura negli ultimi tempi e questo è un gruppo rinato e rianimato dalla cura di Gattuso. «La squadra ce l’ho in mente». Vero, al netto di Insigne che tiene in ansia (e che ansia) tutti. In porta giocherà Ospina e in difesa Manolas. Se starà bene.

Il Mattino