Scotto: “Rinnovo Gattuso? Il problema sta nelle condizioni che ADL pone”

A Radio Marte è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista, ecco le sue parole: “Nel calcio tutto può accadere, ma le strade di Callejon e del Napoli si divideranno il 31 agosto. Gattuso lo ha sostituito al minuto 77 della patita con la Lazio, un modo per rendere omaggio ad un calciatore che avrebbe meritato gli applausi dei tifosi che non c’erano. Rinnovo Gattuso? Si è legato al Napoli con un contratto un po’ debole perché semestrale fino a fine stagione con un’opzione nelle mani del club. Il problema non sta nell’ingaggio, ma le condizioni che De Laurentiis pone non piacciono a Gattuso. Col Napoli anche un esonero porta delle penali ed evidentemente Gattuso vuole vederci chiaro.