Piano B di Gattuso e cambio modulo se ci fosse il no per Lorenzo

Sul cambio, nel caso, ci sarà modo per ingegnarsi in questi cinque giorni che separano dal “Camp Nou” e dal Barcellona e l’organico, ricco e abbondante, consente a Gattuso di riflettere sulla soluzione più idonea: c’è l’alter ego di Insigne (ed è Lozano, che ama occupare la fascia sinistra); c’è Politano, che è mancino, in genere va a destra, ma non avrebbe problemi a starsene dalla parte opposta; ci sono anche Elmas e Zielinski che lo hanno già fatto, con interpretazioni chiaramente diverse e una natura meno aderente al 4-3-3 (4-1-4-1). Ma questi sono i ragionamenti successivi e restano lì, come bolle d’aria.

Fonte: CdS