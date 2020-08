Negli appunti di Giuntoli c’è sempre il greco Tsimikas

Il Napoli ha sempre come obiettivo al terzino sinistro, al vice Mario Rui, per il classico gioco delle coppie, come piace a mister Gattuso. Oltre ad Arias, argomento trattato dai presidenti De Laurentiis e Cerezo, non è mai scomparso dai radar, il terzino mancino dell’Olypiacos Tsimikas. Era sul taccuino di Giuntoli a Gennaio e non è mai scomparso da allora. Il costo dell’operazione sarebbe sui 15 milioni, le riaperture sono sempre all’ordine del giorno, come i ritorni di fiamma.

Fonte: Antonio Giordano CdS