Per le condizioni di Insigne si dovranno aspettare almeno 48 ore

Filtra moderato ottimismo dagli ambienti azzurri per le condizioni di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli uscito anzitempo ieri sera contro la Lazio. Il problema fisico ha fatto scattare l’allarme per la gara del prossimo sabato contro il Barcellona in Champions League. Gara in cui Gennaro Gattuso vorrebbe puntare anche sul napoletano.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, si tratterebbe di una infiammazione della sinfisi pubica, il corpo cartilagineo che unisce le due parti del pube e in più c’è anche un risentimento all’adduttore. Insigne è andato a Castel Volturno per delle terapie già questa mattina, ma bisognerà aspettare ancora 48 ore per avere un quadro più chiaro sull’infortunio con i relativi esami strumentali. Fonte: Il Mattino