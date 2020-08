Mundo Deportivo – Il Barcellona vara l’11 anti Napoli [foto]

Il tecnico del Barcellona Quique Setien probabilmente recupererà alcuni dei suoi titolari in vista della sfida di sabato sera al “Camp Nou”, a meno di cambi di rotta da parte dell’Uefa, contro il Napoli. In vista del return-match contro gli azzurri di Champions League, sono di nuovo abili e arruolati Lenglet in difesa, Griezmann e Suarez in attacco. Out invece Umtiti e Dembele per infortunio e per scelta tecnica Arthur. Messi dietro le punte, mentre al posto degli squalificati Vidal e Busquets, Sergi Roberto e Rakitic con De Jong a completare la mediana.

Fonte: Mundo Deportivo