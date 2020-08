Milik lascerà Napoli: Quattro club sono interessati al polacco

Arek Milik lascerà sicuramente Napoli. Secondo un’indiscrezione di TuttoSport il 99 polacco sarebbe conteso da 4 squadre: Juventus, Atletico Madrid, Arsenal e Tottenham. Le ultime prestazioni di Milik non sono state positive e nell’ultima sfida contro la Lazio non è neanche sceso in campo, sintomo che l’attaccante abbia la testa altrove. Il Napoli ha rinnovato il contratto di Mertens, ha preso a gennaio Petagna dalla SPAL e pochi giorni fa ha ufficializzato Osimhen dal Lille. Motivo per cui le strade di Milik e del Napoli si separeranno.