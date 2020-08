Miguel Reina: “Il Barcellona dovrà veramente faticare contro il Napoli”

Miguel Reina, padre di Pepe Reina, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Saluto tutti i tifosi del Napoli. Stiamo aspettando l’incontro dell’8 agosto, lo seguo molto il Napoli. Il Barcellona dovrà veramente faticare contro il Napoli, dovrà sudare sette camicie, perché in questo momento è una grande squadra, seria e molto forte. Ci sono grandi giocatori. Mi aspetto una gara equilibrata. Non dimenticatevi di Gattuso. Sta facendo un lavoro magnifico. Il tridente del Napoli sarà decisivo. Pepe Reina? È ancora del Milan, ha un altro anno di contratto, e vediamo che cosa succederà. Pepe vuole continuare a giocare e spero che lo faccia ancora in futuro. La sua priorità è stare in campo, e al Milan c’è un portiere incommensurabile come Donnarumma, che Pepe stima moltissimo, e sa che dovrebbe lottare per una maglia da titolare. Per chi tiferà la famiglia Reina? Il mio cuore sarà diviso a metà, io ho giocato 8 anni nel Barcellona. Il legame con il Napoli resterà per sempre, ma anche quello con il Barcellona. Che vinca il migliore. Rapporto Reina-Gattuso? Pepe mi ha parlato molto bene di Gattuso”.