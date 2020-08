Luca Scarcia (ag. Fifa): “Quest’anno niente Lille. Ecco dove giocherà Manzi”

Il capitano del Napoli Primavera Claudio Manzi giocherà nel Lille, nella mega operazione per l’acquisto di Osimhen. Il suo procuratore Luca Scarcia a Radio Punto Nuovo fa il punto della situazione. “Quella di Manzi al Lille è un’operazione condotta tra le due società, siamo stati solo interpellati per l’ok del giocatore e della famiglia. Ci va bene così perché è un’esperienza positiva per Claudio. Lasciare Napoli? Per quest’anno farà un percorso in Italia, in LegaPro, altri discorsi sono lontani. Claudio deve ancora mettersi alla prova e confrontarsi con realtà di calcio professionistico. Non è ancora sicuro che andrà in Francia, è ancora presto per dirlo. È stato contento dell’interesse del Lille, così come Liguori e Palmieri hanno dimostrato tutti e tre una grande maturità. Vogliono mettersi alla prova e nei prossimi anni avranno la possibilità di dimostrare qualcosa. Ritiro a Castel di Sangro? Non è ancora ufficiale la loro partecipazione, il mercato deve ancora iniziare, c’è tempo”.

La Redazione