Labbadia: “Sotto porta Osimhen ha un grandissimo fiuto per il gol”

Bruno Labbadia, ex allenatore di Osimhen, è intervenuto a il Mattino, ecco quanto dichiarato: “Quando ha la palla al piede è formidabile e nell’uno contro uno è molto forte. E poi è molto bravo nel correre senza palla per farsi trovare libero dai compagni. Sa calarsi in ogni realtà, dà sempre il 200%. Rende alla grande da attaccante centrale perché è il classico numero 9. Ma non solo: con me giocava esterno nel 4-2-3-1. Era giovane e aveva gamba. Ma è sotto porta che può fare la differenza perché ha un grandissimo fiuto per il gol. Dualismo con Mertens? Possono coesistere, hanno caratteristiche diverse e complementari”.