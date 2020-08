La probabile formazione del Barcellona contro il Napoli

In vista del ritorno di Champions League contro il Napoli, il tecnico dei blaugrana Quique Setien ha già in mente i possibili titolari. La squadra spagnola che all’andata pareggiò 1-1 al San Paolo, dovrà fare a meno degli squalificati Sergio Busquets e Arturo Vidal. Assente anche il brasiliano Arthur, già con la testa al suo prossimo club, la Juventus. Il centrocampo titolare sarà dunque composto da De Jong-Rakitic-Sergi Roberto, ed unica alternativa il giollino del vivaio Riqui Puig. Trai i pali confermata la presenza di Ter Stegen, con Semedo Lenglet, Piquè e Jordi Alba in fase difensiva. In attacco gli azzurri dovranno stare attenti al tridente Messi-Suarez-Griezmann.