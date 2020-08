Fabio Cannavaro: “Osimhen è un gran bel colpo per il Napoli!”

Fabio Cannavaro in un’intervista al quotidiano Tuttosport, tra le altre cose, parla anche del mercato azzurro, di Osimhen e di Milik:

“L’investimento del Napoli di 70 milioni per Victor Osimhen mi convince. E’ un bel colpo! Sono contento per Rino Gattuso. Lui desiderava molto avere questo calciatore ed è arrivato al Napoli”. Prosegue Cannavaro: “Meglio Jimenez (Wolverhampton), Dzeko (Roma) o Milik per la Juve? E’ difficile fare questa scelta perché sono tutti attaccanti importanti. Quello che è certo è che non è facile entrare in sostituzione di Gonzalo Higuain. Il Pipita è riuscito a fare sempre e comunque la differenza in campo. Difficile per me dare una risposta”.