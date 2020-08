Cristiano Giuntoli a Mediaset: “Insigne? Pensiamo al rinnovo ma non c’è fretta”

Nel corso del t.g. di “Sport Mediaset”, è stato intervistato il d.s. del Napoli Cristiano Giuntoli sulle varie operazioni del club azzurro. “Osimhen? Serviva un calciatore con caratteristiche diverse in avanti, forte fisicamente e al tempo stesso rapido. Lo volevamo tutti e alla fine ci siamo riusciti. Stiamo in piena rivoluzione della rosa da un anno e mezzo e l’obiettivo di rendere questa rosa molto forte, con la valorizzazione dei giovani. Sui rinnovi dico che stiamo parlando con i vari Zielinski, Maksimovic, Mario Rui e non solo. Cerchiamo di patrimonializzare la squadra. Insigne? Ha un contratto di altri due anni, non c’è fretta, però essendo il capitano del Napoli, cercheremo di accontentare le sue richieste a tempo debito. Sulla stagione è stato importante vincere la Coppa Italia, dove saremo direttamente nella fase a girone dell’Europa League, perciò è un bilancio positivo”.

La Redazione