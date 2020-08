Cosa non funziona nel Napoli di oggi, si parte dai gol subiti

Troppi errori difensivi e troppi gol subiti, evidente quello commesso sul gol di Immobile, altri nella ripresa che potevano portare alla rete del nuovo pareggio di Correa. Alla ripresa dopo il lockdown in dodici partite solo due volte gli azzurri non hanno preso gol, a Verona e al San Paolo con il Sassuolo. Errori dei singoli, come quello di Manolas sul gol di Immobile o di reparto ma anche situazioni in cui tutto il Napoli di squadra ha difeso peggio lasciando la linea a quattro difensiva troppo esposta alle ripartenze degli avversari. Squadra azzurra che nello stesso tempo ha fallito troppe opportunità offensive capitalizzando poco in riferimento al gioco prodotto e alle palle gol create (percentuale realizzativa bassa rispetto al numero di tiri effettuati dal Napoli). In attacco Milik è in crisi, l’attaccante polacco andrà via a fine stagione e ha giocato decisamente male le ultime partite in cui è stato impiegato da Gattuso rimanendo in panchina con la Lazio. E ci sono ancora cali di tensione durante la partita e a Barcellona ci vorrà la partita perfetta, sul tipo della finale di Coppa Italia contro la Juventus e cioè mantenendo un rendimento costante e mostrando la stessa intensità per tutti i 90 minuti perché un black out al Camp Nou potrebbe risultare fatale.Fonte: Il Mattino