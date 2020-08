Cinque anni da doppia cifra. Per Insigne quest’anno tanti assist e meno gol

Insigne è in questo momento la rappresentazione più fantasiosa del Napoli, è l’intelligenza più viva e più presente negli schemi e negli impatti, è la sintesi del sacrificio nelle due fasi, è poi (anche) statistica che riempie gli occhi: pure quest’anno – e siamo a cinque stagioni consecutive – è andato in doppia cifra; è in questo 2019-20 a lungo «disgraziato», con Zielinski è il giocatore che ha messo su il maggior numero di presenze in campionato; ma per non farsi mancare nulla, lo scugnizzo non si è negato una scorpacciata di assist (e sono otto), ma soprattutto è l’uomo che ha tirato di più (149 volte) e che ha infiocchettato occasioni come nessun altro (99). Basta e avanza, a Gattuso e alla squadra, per starsene stamattina preoccupati, in un angolo di Castel Volturno, ad attendere la diagnosi.

Fonte: CdS