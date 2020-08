Chiariello: “Solo gli stadi sono chiusi: un controsenso senza precedenti”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Oggi si decide la ripartenza del campionato, si è giunti all’ultimo giorno utile per mettere d’accordo tutte le società. De Laurentiis vuole partire più tardi di tutti, la data più probabile è il 19 settembre. Per quella data andrà modificato il protocollo del CTS e forzare l’embargo che non ha più ragione d’essere. Il Covid non è terminato, ma dati gli assembramenti generali, solo gli stadi sono chiusi: un controsenso senza precedenti. La stagione non si è ancora chiusa, ci sono le competizioni europee, polemiche infinite. Tanti temi sul tavolo per non far scemare l’interesse sul calcio in un agosto che si prospetta molto caldo”.