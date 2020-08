CALCIO FEMMINILE – Netta vittoria della Juventus, per la Florentia a segno Cantore

In attesa dell’inizio di campionato, il 22 Agosto per la serie A femminile, si è disputata l’amichevole tra la Juventus Women di mister Guarino e la Florentia. La compagine bianconera ha vinto per 6-1, doppiette di Bonansea e Maria Alves, un gol a testa di Pedersen e Staskova. Per le toscane in gol Sofia Cantore (CLICCA QUI nostra esclusiva), tra l’altro ex della sfida amichevole. A fine gare le parole del mister Rita Guarino: “E’ stato emozionante rivedere le ragazze in campo, anche se solo in amichevole. Non giocavamo partite da cinque mesi, quindi è stato meraviglioso. A breve ripartirà il campionato. Continueremo a mettere carburante per trovare la condizione e il ritmo gara”.

Fonte: Giovanni Albanese Tmw