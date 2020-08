Bellinazzo: “Manzi, Liguori e Palmieri al Lille? Espediente noto”

Marco Bellinazzo (Sole24Ore) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Manzi, Liguori e Palmieri al Lille? Il Covid-19 ha imposto una certa regolamentazione dei conti, non tutti i club hanno compensato questo minor apporto di fondi non sempre risanato dal taglio degli stipendi. Quello scelto dal Napoli è un espediente noto, si tratta di uno scambio di favore tra club per trarre benefici. Conoscendo un po’ i conti del Napoli e della controparte, credo che gli azzurri si sono trovati a fare un affare di questo tipo, non sono andati a cercarla. Il Lille aveva bisogno di fare la massima plusvalenza, il Napoli non sarebbe mai arrivato a quelle cifre, ci è arrivato inserendo i tre giovani. Non per prendere le parti di De Laurentiis, ma il Napoli è una di quelle squadre che ha i bilanci che quadrano”.